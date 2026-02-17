インドネシア・アチェ州の農村地帯で、2013年の地震によって地盤陥没が発生した。その後も、2025年の洪水が引き金となり、以降、現在も1日約1ｍのペースで地滑りが続き、農地の破壊が進んでいる。専門家は、火山灰を含む脆い地盤への浸水が原因と指摘している。地震と洪水が引き金アチェ州で拡大し続ける巨大な穴のどかな農村地帯に巨大な穴ができていた。畑の一部はえぐり取られ、広い範囲にわたって陥没している。映像が撮影され