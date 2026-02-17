アメリカのトランプ大統領は16日、台湾への武器の売却について、「近いうちに決断する」と述べました。トランプ大統領は16日、滞在先のフロリダ州からワシントンに戻る大統領専用機の中で記者団の質問に15分ほど応じました。中国の習近平国家主席との4日の電話会談で「慎重な対応を」と警告された台湾への武器売却について記者に尋ねられると、トランプ大統領は「習氏とは良い関係にある。4月に訪中する予定だ」と述べた上で、武器