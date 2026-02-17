今年デビュー50周年のロックグループ、ゴダイゴが5月30日に東京・LINECUBESHIBUYA（渋谷公会堂）で50周年記念ライブ「GODIEGO50thAniversaryLive感謝の旅」を開催することを17日、発表した。「ガンダーラ」「モンキー・マジック」「ビューティフル・ネーム」「銀河鉄道999」などのヒットを持つゴダイゴは、1976年（昭51）4月に「僕のサラダガール」でデビュー。キーボードのミッキー吉野（74）、ボーカルのタケカワユキ