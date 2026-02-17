2021年5月22日、そのシーズンの最終戦として行われたアウクスブルクとの試合で当時バイエルン・ミュンヘンに所属していたロベルト・レヴァンドフスキがゴールを決めた。それは彼にとって2020-21シーズンのブンデスリーガでの41ゴール目であり、同時に1971-72シーズンにゲルト・ミュラーが打ち立てたブンデスリーガのシーズン最多得点記録を49年ぶりに更新する節目のゴールでもあった。長いブンデスリーガの歴史の中でも、1シーズン