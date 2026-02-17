ZIPAIR Tokyoは、ベネフィット・ワンと提携し、同社が運営する福利厚生サービスサイト「ベネフィット・ステーション」の会員に割引特典を提供する。運賃を8％割り引く。提供期間は2028年3月31日まで。ベネフィット・ステーションの契約企業・団体の会員が利用できる。