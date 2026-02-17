AIデータセンターの建設ラッシュにより、メモリやHDDの需要が急増しています。2026年に供給されるメモリの70％をデータセンターが消費するという報道や、メモリ不足に伴いPC出荷台数が減少するという予測もあります。そんな中、新たにソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)の次世代ゲーム機である「PlayStation 6(PS6)」(仮称)の発売が、メモリ不足により2028年以降に後ろ倒しになる可能性が報じられました。AI Boom Dr