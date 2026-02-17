テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１７日、ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ男子スーパー団体でエースの小林陵侑、二階堂蓮で挑んだ日本が６位となったことを報じた。日本は１回目は、二階堂が１３１・５メートルで１３７・４点、小林が１２９メートルで１３４・９点を記録して合計５位だった。首位と１８・９点差で進んだ２回目は、二階堂が１３１・０メートルの１３０・