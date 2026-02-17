DF冨安健洋やDF板倉滉が在籍するサッカーのオランダ1部アヤックスは16日、左膝を負傷したウクライナ代表DFオレクサンドル・ジンチェンコが長期離脱すると発表した。「病院での検査の結果、手術が必要であることが判明した。手術は近日中に行われる予定。その後、長期のリハビリ期間に入り、今シーズンは試合に出場できない」と公式サイトに記した。今冬加入した29歳は、移籍後初先発となった14日のシッタート戦に左サイドバッ