MLB・カブスがアリゾナ州メサの施設でキャンプイン初日を迎え、鈴木誠也選手も順調な調整の様子をのぞかせました。アップや走塁練習を終えた鈴木選手はライトやセンターでの守備練習を実施。打撃練習ではマシン相手に24スイングで7本の柵越え、フリー打撃では23スイングで7本を放ち、安定した打撃を見せました。昨年のカブスはポストシーズンにも進出。これを振り返り「楽しかっただけで、緊張しなかったです。成績に囚われない楽