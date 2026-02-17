2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪の第11日フィギュアスケートペア・フリーでは、三浦璃来＆木原龍一による「りくりゅう」ペアが、映画『グラディエーター』の曲で世界歴代最高点を叩き出し、大逆転で金メダルを獲得した。 「りくりゅう」は今季五輪シーズンより新フリー曲として『グラディエーター』を採用。『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』（2024）から「S