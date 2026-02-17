ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）はアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で１６日（日本時間１７日）、トミー・エドマン内野手（３０）を「開幕戦に間に合わない」と開幕戦を負傷者リストで迎えることを明かした。エドマンは昨年１１月に右足首を手術していた。二塁手の代役にはミゲル・ロハス内野手（３６）、２年目のキム・ヘソン内野手（２７）、アレックス・フリーランド内野手（２４）らの名前が挙がる中、ドジ