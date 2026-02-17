巨人の阿部慎之助監督（４６）が１７日に、春季キャンプ地である沖縄・那覇市で行われた伊江村観光親善大使委嘱状の交付式に出席した。昨年に引き続き、２年連続の就任となった阿部監督。同式では、名城村長から委嘱状の他にも伊江島のラム酒や黒糖も記念品として送られた。今回で５期目の親善大使となった指揮官は、年末年始に家族と同島で過ごしたことを明かしつつ、「ずっと伊江村の方にはお世話になってますし、ウチ（巨