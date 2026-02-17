SEVENTEEN¤¬¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¡È2²¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡É³Ú¶Ê¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¡£2·î17Æü¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎSpotify¤Ë¤è¤ë¤È¡¢SEVENTEEN¤Î4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFace the Sun¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ØDarl+ing¡Ù¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬¡¢2·î15Æü»þÅÀ¤Ç2²¯504²ó¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆüËÜÂç¹¥¤­¤¸¤ã¤ó¡×Ê¼ÌòÃæ¤Î¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡¢¡È²­Æì¤Ë½Ð¸½¡É¡ØDarl+ing¡Ù¤Ï2022Ç¯4·î¡¢¡ØFace the Sun¡Ù¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿SEVENTEEN½é