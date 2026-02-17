【モデルプレス＝2026/02/17】タレントの王林が2月15日、自身のInstagramを更新。同日に開催された、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」での衣装姿を公開した。【写真】27歳元アイドル「別人級の可愛さ」貴重なロングヘア姿◆王林、ロングツイン“キャンディーヘア”で雰囲気ガラリ王林は「王林の大好きな人名古屋出身率高め（特に舘ひろしさん）だから来