北京五輪の栄光は“開催国ブースト”だったのか。まさに「金脈消失」というほかない。わずか4年前、自国開催で金メダルを量産した中国は、今回のミラノ・コルティナ冬季五輪では表彰台の頂点に立てずにいる。【写真】「韓国に返品しろ」とゴミ扱い、中国人になった元韓国代表ミラノ五輪が折り返しを迎えた2月16日時点で、中国の金メダルは依然として「0」だ。現在の成績は銀メダル2個、銅メダル2個で、総合19位にとどまっている。