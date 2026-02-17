【モデルプレス＝2026/02/17】メイプル超合金のカズレーザーが2月17日、都内で開催された「Koala ワンルーム スイッチ」発表会に出席。一人暮らし時代や現在の生活について語った。【写真】カズレーザー＆二階堂ふみの婚姻届証人◆カズレーザー「最近まではずっと一人暮らし」カズレーザーは2024年から「Koala スリパ（スリープパフォーマンス）アンバサダー」として活動。最近の“スリパ”について「めちゃくちゃ寝付きがよくなっ