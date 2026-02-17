メ～テレ（名古屋テレビ） ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート・ペアで、三浦璃来選手と木原龍一選手が金メダルを獲得したことを受け、この地方でも喜びの声が上がっています。 木原選手の出身地・愛知県東海市のパブリックビューイング会場では、約150人がその瞬間を見届けました。 「集中していてめちゃくちゃかっこよかった」（木原選手の大学の同級生） 「きのうのことがあったの