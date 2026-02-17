メ～テレ（名古屋テレビ） 4月に小学校に入学する保育園などの園児を対象にしたイベントが、名古屋市内で開かれました。 このイベント「保育まつり」は、卒園する園児に楽しい思い出を共有してもらおうと、名古屋私立保育連盟などが主催しました。 17日と18日の2日間にわたって開かれ、名古屋市内の保育園や認定こども園から、約7500人の園児が参加します。 イベントでは保育士による劇「西遊記」が披露されました