レトロガーリーなブラウスや配色スニーカー、刺繍入りバングルなど、多彩なカラーパレットの新作が豊富にラインナップ。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！? 韓国・ソウル発！ 注目バッグブランドが日本初上陸イエローの配色が印象的なコットンキャンバスバッグ。広めのマチで荷物もたっぷり入る。W30×H35×マチ14.5cm \7,920（ヴェンディ/ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム TEL. 03-3401-5001）?