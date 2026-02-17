洗足学園音楽大学先端音楽表現研究所は、前田ホールで行なう音楽・音響デザインコースの公演「Music Design Symphonic Orchestra 2025」を、NeSTREAM LIVE(ラディウス・メモリーテック・クープ)、およびLive Extreme(コルグ)の技術協力を得て、Dolby Atmosの空間オーディオでライブ配信する。NeSTREAM LIVE、またはLive Extremeで無料で視聴可能。日時は2月26日、開場17時30分、開演18時。 前田