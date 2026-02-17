2月3日から焼肉ライクがセガの最新ゲーム『龍が如く 極３／龍が如く３外伝 Dark Ties』とのコラボレーションを展開しています。本コラボの実施期間は2月3日〜3月31日となっており、期間中「焼肉ライク 新宿歌舞伎町店」は「焼肉ライク 神室町昭和通り店」に店名を変更。また同店では「神室町昭和通り店限定 特上ホルモン」「龍が如くカルビ 極」「神室町昭和通り店限定焼肉セット 極」といった限定メニューが販売されます。新宿歌