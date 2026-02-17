◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアフリー(大会11日目/現地16日)現地でフィギュアスケートペアの解説をつとめた高橋成美さんが、17日放送の日本テレビ「DayDay.」に出演。金メダルを引き寄せたフリー演技の注目ポイントについて語りました。ショートプログラム(SP)ではミスも絡み5位発進となった三浦璃来選手、木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。フリーではノーミスの圧巻の演技を披露し、大逆転で