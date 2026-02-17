赤色灯20代男性ら2人にバットなどを使って集団で暴行し、重傷を負わせたとして、大阪府警は17日までに傷害などの疑いで、大阪府大阪狭山市、無職山内瞭斗容疑者（21）ら男3人を逮捕した。府警は3人が匿名・流動型犯罪グループ（匿流）で、当時現場には20〜30人がいたとみて捜査する。3人の逮捕容疑は2025年11月20日、氏名不詳者らと共謀し、東大阪市の路上で20代男性ら2人が乗った車のガラスをたたき割って「殺すぞ」などと脅