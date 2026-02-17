時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは兵庫県の80代の方からのお便り。自宅の庭にあるという、2本の富有柿の木。今年はたくさん収穫できたと、回覧板を届ける次いでにご近所さんにおすそ分けしたところ――。* * * * * * *もらい上手、あげ上手わが家