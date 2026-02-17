１７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万６８０６円４１銭）に比べて６００円超下落した。５万６１００円台で推移している。衆院選後の株価急上昇を受け、前日に続いて利益確定の売りが目立っている。