将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第4局が2月17日、和歌山市の「和歌山城ホール」で行われている。注目の一戦は、藤井王将の先手で角換わりに進んだ。【映像】まばゆい…永瀬九段が注文したフルーツ王国の本気おやつ藤井王将が追いつくか、永瀬九段がタイトル奪取に“王手”をかけるか。大注目の中で行われているシリ