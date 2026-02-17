All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった大阪府在住68歳男性のケースを紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：ジィ年齢・性別：68歳・男性居住地：大阪府家族構成：本人、妻（62歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：360万円現預金：800万円リスク資産：170万円想定以上に体にガタがきて病院通いが増えた年金生活で貯金がで