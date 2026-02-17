ガールズバンドSILENT SIRENのキーボードの黒坂優香子が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。第1子妊娠を報告した。黒坂は、マタニティーマークや純白のベビーシューズなどが写った写真をアップ。あわせてアップした書面では「大切なご報告があります」とし、「この度、新しい命を授かりました」と第1子妊娠を伝えた。現在予定している3月1日のイベント出演をもってライブ活動を休止するとし、「ライブに出られないのはとても寂