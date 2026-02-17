NHKは2月17日、次期朝ドラ『風、薫る』（3月30日放送スタート）のメインビジュアルが決定したと発表した。【写真】『風、薫る』主演の見上愛と上坂樹里連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、見上愛さんと上坂樹里さんのダブル主演。明治期、看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に