4月17日に公開される綾瀬はるか主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』の主題歌をOfficial髭男dismが担当することが決定。あわせて楽曲入りの新予告が公開された。 参考：綾瀬はるかが石井裕也監督と初タッグ『人はなぜラブレターを書くのか』2026年4月公開へ 本作は、2000年に起きた地下鉄脱線事故を題材にした物語。同年3月8日午前9時1分頃、帝都高速度交通営団（現：東京メトロ）日比谷線において、恵比