Ms.OOJAが、初の演歌カバーアルバム『Ms.ENKA～OOJAの演歌～』を4月22日にリリースする。 （関連：Ms.OOJA、歌と共に辿ったデビュー10年の軌跡小渕健太郎やJAY'ED、AK-69も駆けつけた武道館公演） 本情報は、メジャーデビュー日となる2月16日に東京 BLUE NOTE PLACEで行われた今作の全曲リリース前お披露目ライブにて発表されたもの。 今作には、デビュー15周年