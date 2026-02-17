ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート男子で8位に沈んだ世界王者のイリア・マリニン選手が16日、自身の苦しい胸中を吐露する動画を投稿しました。アメリカ代表のマリニン選手（21）は「4回転ジャンプの覇者」と呼ばれ、金メダル候補に挙げられていました。しかし、ショートプログラムで1位につけたものの、フリーでジャンプのミスが目立ち、8位に終わりました。マリニン選手はインスタグラムにこれまでの勝利の瞬間