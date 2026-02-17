◆練習試合巨人―ロッテ（１７日・那覇）就任から対外試合４連勝中のサブロー監督が率いるロッテが巨人と対戦する。先発は今季実戦初登板となる右腕・石川柊太。ドラフト２位左腕の毛利海大（明大）も登板予定となっている。スタメンは以下の通り【ロッテ】１番・中堅高部２番・二塁小川３番・右翼藤原４番・ＤＨソト５番・左翼山口６番・三塁上田７番・一塁池田８番・捕手松川９番・遊撃友杉投手石川柊