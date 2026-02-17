元Ｋ―１王者・武尊と結婚した女優の川口葵が、岩盤浴を楽しむ様子を披露した。川口は１７日までに自身のインスタグラムに「寒い時期には岩盤浴やなぁ身体の芯まであったまるで、こりゃ」とつづり、岩盤浴専用の服装でマットの上に座り、笑顔を見せるショットなどを披露した。この投稿にファンからは「あかん可愛すぎる」「バリ可愛い」「マジで女神」「いつも癒されてます」「こりゃ笑かわいい」などの声が寄せられている