【モデルプレス＝2026/02/17】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」（3月30日放送スタート予定）のメインビジュアルが、2月17日に公開された。【写真】「風、薫る」ヒロイン美女、ミニスカセットアップで美脚披露◆「風、薫る」メインビジュアル決定同作は明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバデ