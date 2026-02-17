消防の仕事について関心を持ってもらおうという体験会が鹿児島市で開かれました。 鹿児島市消防局が開いた体験会には、中学生から社会人までのあわせて36人が参加しました。 参加者は、火災の現場で実際に使われている防火服に着替え、消防隊員に指導を受けながら的に向かって真剣な表情で放水していました。 また、ロープや担架を使って火災現場に取り残された人を救出する体験も行われました。 (参加者)「実際に体験す