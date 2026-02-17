西日本や東日本・北日本の太平洋側では降水量が極端に少ない状態が続いています。この先1か月程度は少雨が続く見込みです。記録的な少雨となった昨年は、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分な注意を心がけてください。この先1か月も少雨傾向林野火災に注意各地で降水量の少ない状態が続いています。西日本や東日本の太平洋側では昨年11月中旬から、北日本太平洋側では今年1月上旬