【通貨別まとめと見通し】ポンド円急激な調整と下値模索 先週のまとめ 2月9日の週のポンド円は、「高値圏からの急落と底止まりの模索」の展開であった。 週前半（2/9 - 2/11）： 9日早朝に214.44付近のピークを付けた後、日銀の政策修正への警戒感や円キャリー取引の解消を背景に、断続的な売りが浴びせられた。11日には210円の大台を割り込み、下落スピードが加速した。 週後半（2/12 - 2/16）： 13