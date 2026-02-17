【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円堅調さから一転、下値模索へ 先週のまとめ 「高値圏での踏ん張りから、明確な下落トレンドへの転換」が見られた。 週前半（2/9 - 2/11）： 9日早朝には9.14付近の高値を付けたが、円全面高の流れに抗えず徐々に値を切り下げた。11日には9.00の心理的節目を割り込み、下落に拍車がかかった。 後半（2/12 - 2/16）： 13日に一時8.83付近まで急落。その後は8.90円台を中心とした戻