【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円リスクオフによる大幅調整 先週のまとめ 「高値圏からの急落とボラティリティの拡大」が顕著であった。 週前半（2/9 - 2/11）： 9日早朝に9.84付近の年初来高値圏を付けたが、円の全面高に押される形で反転。11日には9.70を割り込み、ストップロスを巻き込む形で下落が加速した。 週後半（2/12 - 2/16）： 13日には一時9.53まで売り込まれる局面があった。その後、週末にか