将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第4局1日目が17日、和歌山市の「和歌山城ホール」で行われ、午後0時30分、両対局者に昼食が提供された。藤井は「彩り天丼〜和歌の浦〜」、永瀬は「南紀串本よしだ本鮪重〜極〜」「デュッセル流・和歌山ドライフルーツケーキ」「コーヒースターズ（ホット）」を注文した。藤