女優で歌手の菊池桃子（57）が16日、自身のインスタグラムを更新。意外な人物とのレアなツーショットを披露した。「同じ名前のご縁に、心が温かくなっております」とつづり、1枚の写真をリポスト。台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーチーム「Passion Sisters」の日本人メンバーである菊池桃子とのツーショットを投稿した。「桃子ちゃん、まっすぐな想いを届けてくださりありがとうございます」と感謝。「夢に向かって努