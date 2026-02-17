広島・東広島市の住宅で16日、男女2人が死傷した事件で、何者かが1階の窓から侵入した可能性があることが新たに分かった。16日午前4時すぎ、東広島市黒瀬春日野の住宅で火事があり、男性が血を流して死亡しているのが見つかった。死亡したのはこの家に住む夫婦の40代の夫とみられ、首に刃物で切られたような傷があったことなどから、警察は、殺人事件とみて捜査している。捜査関係者への取材で、火災から逃れ近隣の住民に助けを求