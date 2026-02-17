「少雨」に関する情報が気象庁から発表された。西日本は1月の降水量（平年比）が統計開始以来最も少なくなり、北日本から東日本の太平洋側、西日本の少雨は今後1か月程度も続くという。引き続き水の管理、林野火災などに注意が必要だ。東日本の太平洋側と西日本では2025年11月中旬から、北日本の太平洋側では2026年1月上旬から、低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いている。西日本の日本海側と西日本の太平洋側で