【第14話】 2月17日公開 第14話「陣姉弟」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は2月17日、原作・桜井のりお氏、マンガ・七坂ハイカ氏による作品「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」の第14話「陣姉弟」をチャンピオンクロスにて公開した。 第14話では、陣がネイリストの姉の練習台になるが、姉に急用が入り、ネイルをしたままバイトに行くことになってしまう。バイト先で、おねぇ