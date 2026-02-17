★人気テーマ・ベスト１０ １レアアース ２ＳａａＳ ３防衛 ４データセンター ５半導体 ６フィジカルＡＩ ７ダイヤモンド ８人工知能 ９地方銀行 １０ＴＯＰＩＸコア３０ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「サイバーセキュリティ」が１５位となっている。 地政学リスクの高まりを背景とした世界的な防衛力強化の流れは不可逆的