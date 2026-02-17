ズームが反落している。同社は１６日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算を発表。売上高は１７４億３７００万円（前の期比３．５％減）、営業損益は５６００万円の赤字（前の期５億３１００万円の黒字）、最終損益は１７億２８００万円の赤字（同４０００万円の黒字）となった。営業損益は黒字計画から一転して赤字で着地。最終損益の赤字幅については従来予想から拡大した。２６年１２月期は微増収、営業黒字転換を見