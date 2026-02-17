SKRYUが、ワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビュー。ニューEP『絶』を2月25日に配信リリースする。あわせてティザー映像も公開された。 （関連：【映像あり】SKRYU、メジャーデビューEP『絶』ティザー映像） 今作は、Shin Sakiura、maeshima soshi、ES-PLANT、Noconocoといったプロデューサー陣を迎え、全5曲を収録。サウンドは