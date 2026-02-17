辻・本郷ＩＴコンサルティングは大幅安で４日続落。上場来安値を連日更新した。同社は昨年１２月１９日に東証スタンダード市場へ新規上場した直近ＩＰＯ銘柄。足もとの株価は公開価格１８５０円を下回っている。１６日の取引終了後、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を発表した。売上高が５億６２００万円、営業利益が４０００万円だった。決算説明資料によると、営業利益は前年同期比５３％減とな