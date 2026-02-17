東京都は2月13日に、新たに認証を受けたソーシャルファーム事業者を表彰するとともに、企業のソーシャルファーム創設への意欲を喚起することで、広く都民のソーシャルファームに対する理解の向上を図る普及イベント「令和7年度 Tokyo Tokyo ソーシャルファーム フォーラム」を、ハイアットリージェンシー東京（東京都新宿区）にて開催した。同フォーラムには小池百合子都知事も出席し、挨拶と記念品授与を行った。●YouTubeでラ